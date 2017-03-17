Gülmeyip güldüren efsane annelerden 18 fotoğraf

1-Sen bu keki istediysen, bu kek bir şekilde olacak!
2-Oğullarını trolleyen minnoş anneler
3-Emeklilik her annenin rüyasıdır..
4- Kitap ayracında bile evladından vazgeçemeyen yaratıcı anne.
5-İpliklere göz açtırmamak bizim işimiz.
6-Her şeyi devletten beklemeyip, sansürü kendi elleriyle halleden koca yürekli kadın.
7-Yeni araba alan anne
8-Ne kadar büyüse de oğlunun minnoş annesi kalacak
9-Yılların tecrübesi..
10-Annen star bebeğim.
11-Yeni fırın heyecanı.
12-Vatana millete hayırlı evlat yetiştiren ana!
13-Yeni arkadaşlar edinmeyi bizden öğrenecek değil.
14-Adını söyleyemediğimiz Waka Flocka Flame'i tanıyıp hatıra fotoğrafı çektirmiş, dağılalım.
15-Bir gün anneniz Larry David ile selfie gönderirse, şaşırmayın.
16-Kediyi neden yıkadıklarını bilemediğimiz anneler, annelerimiz.
17-Selfie içinde selfie çeken anneception.
18-Yemeyip yediren, içirmeyip içen ana gibi ana be!
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