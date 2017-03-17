Gülmeyip güldüren efsane annelerden 18 fotoğraf

Annelerimiz, bebekliğimizden beri bizlerin keyfini yerine getirmek ve güldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık bizlerin onları keyiflendirmesi ve rahat ettirmesi gerekirken, hala bu durumu kendine görev edinmiş annelerimiz var.

1-Sen bu keki istediysen, bu kek bir şekilde olacak! 2-Oğullarını trolleyen minnoş anneler 3-Emeklilik her annenin rüyasıdır.. 4- Kitap ayracında bile evladından vazgeçemeyen yaratıcı anne. 5-İpliklere göz açtırmamak bizim işimiz. 6-Her şeyi devletten beklemeyip, sansürü kendi elleriyle halleden koca yürekli kadın. 7-Yeni araba alan anne 8-Ne kadar büyüse de oğlunun minnoş annesi kalacak 9-Yılların tecrübesi.. 10-Annen star bebeğim. 11-Yeni fırın heyecanı. 12-Vatana millete hayırlı evlat yetiştiren ana! 13-Yeni arkadaşlar edinmeyi bizden öğrenecek değil. 14-Adını söyleyemediğimiz Waka Flocka Flame'i tanıyıp hatıra fotoğrafı çektirmiş, dağılalım. 15-Bir gün anneniz Larry David ile selfie gönderirse, şaşırmayın. 16-Kediyi neden yıkadıklarını bilemediğimiz anneler, annelerimiz. 17-Selfie içinde selfie çeken anneception. 18-Yemeyip yediren, içirmeyip içen ana gibi ana be!