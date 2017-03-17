 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.491
  • Altın 142,883
  • Dolar 3,6166
  • Euro 3,8842
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAErdoğan: "Bundan sonra bizim de uçuş yasağımız var"

Gülmeyip güldüren efsane annelerden 18 fotoğraf

»
Gülmeyip güldüren efsane annelerden 18 fotoğraf
Annelerimiz, bebekliğimizden beri bizlerin keyfini yerine getirmek ve güldürmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Artık bizlerin onları keyiflendirmesi ve rahat ettirmesi gerekirken, hala bu durumu kendine görev edinmiş annelerimiz var.

1-Sen bu keki istediysen, bu kek bir şekilde olacak!

 

 

2-Oğullarını trolleyen minnoş anneler

 

 

3-Emeklilik her annenin rüyasıdır..

 

 

4- Kitap ayracında bile evladından vazgeçemeyen yaratıcı anne.

 

 

5-İpliklere göz açtırmamak bizim işimiz.

 

 

6-Her şeyi devletten beklemeyip, sansürü kendi elleriyle halleden koca yürekli kadın.

 

 

7-Yeni araba alan anne

 

 

8-Ne kadar büyüse de oğlunun minnoş annesi kalacak

 

 

9-Yılların tecrübesi..

 

 

10-Annen star bebeğim.

 

 

11-Yeni fırın heyecanı.

 

 

12-Vatana millete hayırlı evlat yetiştiren ana!

 

 

13-Yeni arkadaşlar edinmeyi bizden öğrenecek değil.

 

 

14-Adını söyleyemediğimiz Waka Flocka Flame'i tanıyıp hatıra fotoğrafı çektirmiş, dağılalım.

 

 

15-Bir gün anneniz Larry David ile selfie gönderirse, şaşırmayın.

 

 

16-Kediyi neden yıkadıklarını bilemediğimiz anneler, annelerimiz.

 

 

17-Selfie içinde selfie çeken anneception.

 

 

18-Yemeyip yediren, içirmeyip içen ana gibi ana be!

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Jennifer Aniston’ın güzelliği için 17 yılda 5,5 milyon TL harcadı17 Mart 2017 Cuma 15:45
  • Meleklerden Miami çıkarması17 Mart 2017 Cuma 14:42
  • Puma Cara’yı sevdi!17 Mart 2017 Cuma 14:40
  • O Ses Türkiye finalistleri kimler?17 Mart 2017 Cuma 14:30
  • Yeliz Yeşilmen, ameliyat sonrası paylaştı17 Mart 2017 Cuma 13:58
  • Defne Samyeli, Türkan Şoray kuralları olmadığını açıkladı17 Mart 2017 Cuma 13:57
  • 17 Mart Cuma 2017 Günlük Burç Yorumları17 Mart 2017 Cuma 13:53
  • Bahar Candan’ın ağlaması Hakan Ural’ı şoke etti17 Mart 2017 Cuma 13:43
  • Neslihan Atagül: “Hissettiğim gibi giyiniyorum”17 Mart 2017 Cuma 13:41
  • Beren Saat, Kadın adlı diziyle ekranlara dönüyor17 Mart 2017 Cuma 13:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti