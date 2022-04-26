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Gülnur Sadıkoğlu’ndan ARUCAD’a Anlamlı Bağış

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OGS Kargo Direktörü Gülnur Sadıkoğlu, kişisel kütüphanesinden derlediği edebi roman ağırlıklı Türkçe ve İngilizce kitapları, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Kütüphanesine bağışladı.
Gülnur Sadıkoğlu’ndan ARUCAD’a Anlamlı Bağış

Dünyaca ünlü seçkin yazarların 80’e yakın popüler eserlerini ARUCAD Kütüphanesine kazandıran Sadıkoğlu, “Yıllardır okuduğum ve değer verdiğim kitapları, lise ve üniversitelerle paylaşarak eğitime katkı sağlamayı uzun zamandır planlıyordum. Sonunda bu projemi hayata geçirebildiğim için çok mutluyum” diyerek bu bağışın onun için ne kadar önemli olduğunu ifade etti.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, bu anlamlı bağışı için Sadıkoğlu’na teşekkür ederek şu ifadelerde bulundu; “ARUCAD Kütüphanesindeki kitap sayısının artmasının yanı sıra, öğrencilerin günümüz edebi eserlerine erişebilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Gülnur Sadıkoğlu’nun bu davranışının örnek olmasını ve yaygınlaşmasını temenni ederim.”

Gerekli düzenlemelerin yapılmasının ardından bağışlanan kitaplar, ARUCAD Kütüphanesinin raflarındaki yerini alacak.

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