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SON DAKİKAAyşen Gruda'nın tedavi gördüğü hastaneden açıklama

Gülriz Sururi, hayatını kaybetti

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Sururi, cenaze töreni istemediğini söylemişti
Gülriz Sururi, hayatını kaybetti

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, dün sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sururi'nin bugün toprağa verildiği öğrenildi.

Manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, Hürriyet'e yaptığı açıklamada, "Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik. Kendisi definden sonra duyurulmasını istedi. Bir süredir sindirim sisteminden rahatsızdı. Dün kaybettik. Bugün de defnettik. Vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamıyoruz" dedi.

Gülriz Sururi geçen aylarda verdiği bir röportajda ''Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş.' Yok efendim, 'Üstündekini nereden aldın?' Böyle şeyler olacağına tören yapılmasın" demişti.

Kimdir?

Gülriz Sururi, 24 Temmuz 1929 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası ilk operet kurucularından Lûtfullah Sururi Bey, annesi de opera sanatçısı Suzan Lütfullah'tır.

İlk kez 1942'de İstanbul Şehir Tiyatrosu Çocuk Bölümü'nde sahneye çıktı. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro ve Şan Bölümleri’nde eğitim gördü. Konservatuvarı bitiremeden bazı özel topluluklarda çalışmaya başladı. 1955'te Muammer Karaca Topluluğu'nda profesyonel sanat yaşamına başladı. 1960'ta Dormen Tiyatrosu'na geçti. 1961'de, bu toplulukta sahnelenen Sokak Kızı İrma'daki rolüyle en iyi kadın oyuncu olarak İlhan İskender Armağanı'nı kazandı.

1962'de tiyatrocu Engin Cezzar'la evlendi. Aynı yıl eşi ile bilrikte Küçük Sahne'de Gülriz Sururi - Engin Cezzar Tiyatrosu'nu kurdu. Sokak Kızı Irma, Ferhat ile Şirin, Teneke, gibi pek çok oyunda rol aldı. 1966'da "Teneke" oyunundaki rolüyle İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Armağanı'nı bir kez daha kazandı. Aynı yıl Türk Kadınlar Birliği'nce "Yılın Kadını" seçildi. Haldun Taner'in yazdığı, Genco Erkal'ın yönettiği ve ilk olarak 31 Mart 1964'te sahnelenip uzun süre kapalı gişe oynayan "Keşanlı Ali Destanı"'nda "Zilha" rolündeki başarısıyla ünü arttı.

1971'deHint Kumaşı adlı oyundaki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü üçüncü kez kazandı. 1979-1980 mevsiminde Mehmet Akan'la birlikte, topluluğun o güne dek sahnelediği oyunlardan Uzun İnce Bir Yol adlı bir derleme yaptı ve gösteriminde oynadı.

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