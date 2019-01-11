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Gülse Birsel: “Hepimiz 25 kuruşuz, ne poşetmiş arkadaş rejim değişti...”

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Hepimiz 25 kuruşuz ! NE POŞETMİŞ ARKADAŞ
Gülse Birsel: “Hepimiz 25 kuruşuz, ne poşetmiş arkadaş rejim değişti...”

Hepimiz 25 kuruşuz !

NE POŞETMİŞ ARKADAŞ

Rejim değişti, sessizlik.

Cumhuriyet dönemi kurulan fabrikalar üç kuruşa satıldı, yıkıldı, yerine AVM dikildi, sessizlik

Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret ettiler, sessizlik.

Orduya kumpaslar kuruldu, sessizlik.

Aydınlar, sanatçılar mahkeme kapılarında süründü, sessizlik.

Adaletin hali ortada, sessizlik

Bu ülkenin topraklarında Barzani devlet töreniyle karşılandı, pkk paçavrası bayrağımızın dalgalandığı göndere çekildi, sessizlik.

Tüm kurumlara liyakatsiz tipler doldurulmuş, sessizlik

Tarım bitti, sessizlik.

Hayvancılık bitti, sessizlik.

Sayıştay raporları açıklandı. Belediyelerdeki yolsuzluklara inanamadım. Ülkede sessizlik.

Soma'da, Ermenek'te maden altında can verdi işçiler, sessizlik.

Ülkenin her köşesi beton yığınına döndü, sessizlik.

Ormanlar talan edildi, sessizlik.

Dereler HES'lere kurban edildi, sessizlik.

Eğitimin içini boşalttılar, sessizlik.

Yandaş basın ülkeyi aptal yerine koymaya ve cebini doldurmaya devam etti, sessizlik.

Üniversite hastaneleri can çekişti, sessizlik.

Bahçeli koca MHP'yi bu ülkenin görebileceği en kötü şekilde siyasi tarihe gömdü, sessizlik.

Geçmediğimiz köprülere vergilerimizden milyonlar ödüyoruz, sessizlik.

Suriyeli sorunu büyüdükçe büyüyor, sessizlik. 

Tecavüz, şiddet, ahlaksızlık almış başını gidiyor, sessizlik.

Cemaat/tarikat yurtlarında hem çocuklarımızın hem ülkemizin geleceği karartılıyor, sessizlik.

Ne poşetmiş arkadaş! Marketler müşterinin kullandığı poşeti ücretli yaptı. Birden sesler yükseldi, tepkiler geldi. Bu ülkenin 25 kuruşluk naylon poşet kadar değeri yokmuş. Kahroluyorum.

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