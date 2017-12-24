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SON DAKİKADP İskele ve Karpaz’da istifa depremi!

Gülse Birsel: Şaşırmamayı öğrendiğimiz seneydi 2017

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Gülse Birsel: Şaşırmamayı öğrendiğimiz seneydi 2017
Niye böyleydi? Kanımca her şeyin sebebini bilimsel olarak aramak lazım.

2017’de Türkiye de monoton değildi. “Ne zaman monotondu acaba?” diyeceksiniz. Yalnız bu yıl Türkiye’nin hükümet sistemi değişti. Öyleydi böyleydi filan derken, hop diye değişti valla. 2017, daha ismini uzun uzun tartışamadan, ülkeye pat diye Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ni getirdi. Şaşırdık mı? Yoo, bu yıl şaşırma değil, yenilik ve sürprizlere açık olma, hızlı adapte olma yılıydı diyebiliriz.

Şaşırmamayı öğrendiğimiz seneydi 2017. Hem ülke hem dünya için, adrenalin arsızı olduğumuz yıldı!

Niye böyleydi? Kanımca her şeyin sebebini bilimsel olarak aramak lazım.

Baktığımızda 2017’de dünyada güneş tutulması yaşandı, Harvey kasırgası oldu filan… Ama en önemlisi Meksika’da 8.2’lik bir deprem oldu. Büyük bir doğa olayıdır. Ve uzmanların söylediğine bakılırsa 2017’de bu yüzden dünyanın ekseni kaymıştır!

Eksenin kayarsa ne yaparsın? Dengesizleşirsin, sağa sola çekersin, saçmalarsın! Olan biteni böyle açıklamak, yaşadığımız delilik ve yeniliklerde bu şekilde bir bilimsel sebep sonuç ilişkisi bulmak, en azından beni rahatlatıyor.

2018’de daha monoton, daha ‘oturmuş’, daha yeri yurdu belli, aklını başına toplamış, eksenini belirlemiş bir dünya diliyorum… Çılgınlık lazımsa, biz sanatçılar çözeriz o işleri.

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