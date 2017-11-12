Gülse Birsel'in yeni filmi 'Aile Arasında'nın afişi yayınlandı

Senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan’ın oturduğu BKM yapımı 'Aile Arasında' filminin afişi yayınlandı.
Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile sezonun iddialı filmleri arasında yer alan 'Aile Arasında' 1 Aralık’ta vizyona giriyor.
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