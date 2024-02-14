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Gülsen İlkbahar: Atalay’ı desteklediğim için Arıklı ve ailesinden tehdit mesajları alıyorum

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YDP Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Gülsen İlkbahar, kurultay yarışında Talip Atalay’ı desteklediği için Erhan Arıklı ve ailesinden tehdit mesajları aldığını öne sürdü.
Gülsen İlkbahar: Atalay’ı desteklediğim için Arıklı ve ailesinden tehdit mesajları alıyorum

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa Gençlik Kolları Başkanı Gülsen İlkbahar, parti kurultayı öncesi Genel Başkan adayı Talip Atalay’ı desteklediği için Erhan Arıklı ve ailesinden tehdit içerikli mesajlar aldığını iddia etti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Gülsen İlkbahar, ardı arkası kesilmeyen tehditlere ve gerçek dışı söylemlere maruz kaldığını öne sürdü.

İlkbahar, üyesi olduğu YDP’nin günlerdir devam eden kurultay sürecinde demokratik hakkını kullanarak Genel Sekreter Talip Atalay'ı desteklediğini belirterek, “Bu yüzden gerek Genel Başkanımız sayın Erhan Arıklı gerekse de aile mensupları tarafından çeşitli baskı unsuru içeren mesajlar ve işim ile alakalı tehdit masajları alıyorum” dedi.

Arıklı’nın torunun yaşında birine bu davranışları sergilemesinin üzücü olduğuna dikkat çeken İlkbahar, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Beni asıl üzen Arıklı’nın çeşitli platformlarda ‘biz bu kızın bursunu ödedik’ vs. tarzı gerçek dışı olan söylemleridir.

Sn. Genel Başkanım, bunu defalarca dile getirdiniz size buradan soruyorum;

Benim bursumu kim, ne zaman ödedi? Bu gerçek dışı söylemler gerçekten çok kırıcı lütfen yapmayın.

Bana sizin iş verdiğiniz konusuna gelince bana işi siz vermediniz iş kontenjanı partiye aittir bende partide emek veren birisi olarak işe girdim.

Biz evde yatmıyorduk sahada gece yarılarına kadar çalışarak geldik buralara. Bizleri ihanet ve nankörlükle suçladınız, halbuki ki bizler size ‘bizim sayemizde o bakanlık koltuğunda oturuyorsunuz’ demedik! Garip olan ise benim destek verdiğim aday dışarıdan birisi değil, bizim partilimiz hatta genel sekreterimiz, milletvekilimiz.

Sizlerden torununuz yaşında olan birisi olarak rica ediyorum geçmiş süreçte yaşanılan şeyleri partimize bir daha yaşatmayın, kendinizi biraz sorgulayın! Herkes demokratik hakkını kullansın ve partimizi büyütmeye devam edelim.”

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