  • BIST 111.348
  • Altın 175,710
  • Dolar 4,0378
  • Euro 5,0050
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 26 °C
FLAŞ HABERTürkiye'de BASKIN Seçim ...İşte o tarih

Gülsin Onay Cuma akşamı piyano resitali verecek

»
14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Piyanist Gülsin Onay’ın Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda sunacağı Piyano Resitali ile devam edecek.
Gülsin Onay Cuma akşamı piyano resitali verecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli Chopin yorumcularından birisi olarak kabul edilerek Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan Türkiye Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, resitalinde, Beethoven’ in Patetique Sonatı, Chopin’ in Ballade No.3 ve Nocturne Op.48,No.2, Bach’ ın İtalyan Konçertosu ve Franck’ ınPrelude, Choral et Fuge yapıtlarını yorumlayacak. 

14. Uluslararası Bellapais ilkbahar Müzik Festivali bu yıl 11 Nisan- 12 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda KKTC Cumhurbaşkanlığı, T.C. Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde ve Telsim Vodafone ile Deniz Plaza ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd’in Katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Telsim Vodafone festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.

Festival kapsamında Bellapais Manastırı’nda 12 farklı konser yer alacak ve tüm konserler 20.30’da başlayacak.
Biletler; Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve konser girişinde temin edilebilecek. Ayrıntılı bilgi ise, 0542 852 2385 / 0392 815 75 40 numaralı telefonlar ile Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından temin edilebilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • "Bedesten’de Bir Şeher Akşamı"14 Nisan 2018 Cumartesi 09:10
  • MGA Kadın El Sanatları Atölyesi’nde üretilenler Buğday Camii’nde sergileniyor10 Nisan 2018 Salı 16:55
  • “Sokakta Sanat Var, Sanata Dokunuyorum” Cuma Namık Kemal Meydanı’nda10 Nisan 2018 Salı 16:55
  • Baraka Tiyatro, “India Bankası” ile 17 Nisan’da seyirciyle buluşuyor10 Nisan 2018 Salı 16:51
  • Kültür, Sanat ve "Gıbrızlı" Yaşam Etkinlikleri,15 Nisan Pazar günü10 Nisan 2018 Salı 12:09
  • Özden Selenge’nin 23. kişisel sergisi AKM’de açıldı09 Nisan 2018 Pazartesi 22:09
  • Girne Belediyesi oda tiyatrosu 12 Nisan’da açılıyor09 Nisan 2018 Pazartesi 16:05
  • Osman Türkay’ın ilk iki şiir kitabı, Girne Belediyesi tarafından yeniden basıldı09 Nisan 2018 Pazartesi 16:04
  • Mesarya 4. Tiyatro Şöleni, “Ejderha Tepesi” oyunu ile başladı09 Nisan 2018 Pazartesi 16:01
  • Türküler Ekrem Yeşilada anısına söylenecek09 Nisan 2018 Pazartesi 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti