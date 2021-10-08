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Gülsin Onay piyano resitali verdi

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TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda piyano resitali verdi.
Gülsin Onay piyano resitali verdi

TC Devlet Sanatçısı Gülsin Onay bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda piyano resitali verdi.

DAÜ ve Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği işbirliğinde Türk Piyanist Verda Erman’ın anısına düzenlenen 2. Gülsin Onay piyano festivali salı günü başlarken, festival kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Festival bu akşam da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda piyanist Gülsin Onay’ın KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte sunduğu kapanış konseriyle son buldu.

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Şifa Çolakoğlu da böylesi bir organizasyonda yer almaktan duyduğu mutluluğu belirterek, katkı koyan herkese teşekkürlerini sundu.

Gecede TC Devlet sanatçısı Gülsin Onay ülkemiz sanatseverlerine unutulmaz bir piyano resitali sundu. Gecede davetlilere hitaben kısa bir konuşma yapan DAÜ Rektörü Prof.Dr Aykut Hocanın ise, DAÜ’nün eğitim alanının yanısıra sosyal ve kültürel alandavda öncü olma yolunda ilerlediğini belirterek, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklere desteğini sürdüreceğini kaydetti.

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