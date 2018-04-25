Gül'ün seçim afişi bile hazır!

Türkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener dışında adayların kim olacağını tartışıyor...

ürkiye 24 Haziran erken seçimlerine doğru giderken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meral Akşener dışında adayların kim olacağını tartışıyor.

Kamuoyunda ise Saadet Partisi tarafından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağı konuşuluyor.

Abdullah Gül aday olup olmayacağını henüz açıklamasa bile sosyal medyada onu destekleyen vatandaşlar, seçimlerde kullanılacak sloganı ve afişleri tasarladı bile. Kaynağı belli olmayan afişlerde Gül’ün fotoğrafının yanı sıra kırmızı beyaz renklerde “Yeniden Gül Türkiye” ifadeleri yer alıyor.

İşte o afiş:



