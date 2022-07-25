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Gümrük Memurları ek mesai yapmadı... Akgünler 297 yolcuyu kendi kendine tahliye etti...

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Akgünler isimli gemi acentesi tüm uyarılarımıza rağmen mesai saatleri dışında gemisini getirip, 297 yolcuyu kendi kendine tahliye etmiştir.
Gümrük Memurları ek mesai yapmadı... Akgünler 297 yolcuyu kendi kendine tahliye etti...

İşte GÜÇ-SEN'in açıklaması;

Ülkenin en çok gelir toplayan Devlet Kurumunu iş yapamaz hale getiren hükümet, yanlışlarına bir yenisini daha ekledi. Yasalarımıza göre angarya çalıştırılmak suç olduğundan dolayı, Gümrük çalışanları çalışma saatleri dışında hizmet vermeyince, Akgünler isimli gemi acentesi tüm uyarılarımıza rağmen mesai saatleri dışında gemisini getirip, 297 yolcuyu kendi kendine tahliye etmiştir. Yaşananlar karşısında acizliklerinden dolayı sessiz kalmak zorunda kalan hükümet yetkilileri ülke gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdiler; bu ülkede sermaye ne isterse o olur, ne yasalar ne de tüzükler onlara işler, istedikleri saat, istedikleri kadar sefer yapabilir, canları isterse denetlenir istemezse denetlenmezler.
Tüm bu yaşananları kamuoyunun bilgisine getiriyor ve takdiri halkımıza bırakyoruz. Hükümet yetkililerine de son sözümüz: “kilidi vurun dükkanı kapatın, bu halk bu yaşananları hak etmiyor.”

Güç-Sen YK(a)
Başkan Abdullah Özdoğa

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