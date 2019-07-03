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Gümrük memuru tutuklandı

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Larnaka havaalanında görevli bir gümrük memuru, Güney Kıbrıs’a kaçak tütün ürünleri sokulmasına göz yumduğu ve kaçakçılarla iş birliği yaptığı gerekçesiyle tutuklandı.
Gümrük memuru tutuklandı

Politis ve diğer gazeteler, Rum polisinin, biri Kıbrıslı Rum diğeri ise Güney Kıbrıs’ta ikamet eden Suriyeli iki kişinin yüksek miktarda kaçak tütünü ülkeye sokacakları yönünde aldığı ihbarı değerlendirdiğini ve Pazartesi günü Lübnan’dan Larnaka Havaalanı’na gelen söz konusu iki kişiyi takibe alması sonrasında şahısları suçüstü yakaladığını yazdı.

Gazete, söz konusu şahıslara yardım ettiği tespit edilen 38 yaşındaki gümrük memurunun da aralarında bulunduğu üç kişinin tutuklandığını, bu şahısların bagajlarında tespit edilen 17 kilo nargile tütünü ve 1200 adet sigaraya el konulduğunu belirtti.

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