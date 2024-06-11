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Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ilişkin değişiklik yasası Meclis'ten geçti

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Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandı.
Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ilişkin değişiklik yasası Meclis'ten geçti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında ilk olarak Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi.

Ardından, Genel Kurul çalışmaları sırasında İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin çalışma yapabilmesine olanak sağlanmasına ilişkin tezkere oy birliğiyle geçti.

Daha sonra Şirketler Değişiklik Yasa Tasarısı ile Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geri alınmasına ilişkin tezkereler bilgiye sunuldu.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin raporu İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Sunat Atun okudu.

Daha sonra Maliye Bakanı Özdemir Berova söz alarak, Gümrük Dairesi'nde sorunları azaltabilme adına çalışma yaptıklarını "Gümrük Otomasyon Sistemi"nin geçen yıla oranla daha iyi bir şekilde çalıştığını, güvenliği sağlama adına Girne ve Gazimağusa limanlarına x-ray cihazı alınmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti ile protokollerin hazırlandığını kaydetti.

Berova, cihazın 28 Haziran’da Gazimağusa’da kurulacağını ve hizmete açılacağını, iki ay içinde de Girne’de uygulamaya gireceğini belirtti.

Berova, yasayla birlikte gümrükteki personel eksikliğinin giderileceğini, tam ve verimli iş yapılması adına önemli bir adım atılacağını kaydetti.

Daha sonra yasa tasarısı, oy birliğiyle onaylandı.

Tasarının oylanmasının ardından güncel konuşmalara geçildi.

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