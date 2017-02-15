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Gümrükçüler hükumete tepkili

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Gümrükçüler hükumete tepkili
Kamu Dairelerinde çalışan birçok memur ve işçinin şikâyetçi oldukları ayrımcılıktan Gümrük Dairesinde çalışanlarda şikâyet ediyor.

Gümrük çalışanları, liman ve geçiş kapılarında, vardiya usulü çalıştıklarını, ancak en zor şartlarda çalışmalarına karşılık söz verilmesine rağmen, 2 yıldır vardiya ödeneklerini alamadıklarını öne sürüyor.

Lefkoşa Gümrük Dairesi çevrelerinden güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, en zor şartlarda vardiya usulü ile görev yaptıklarını, limanlarda, geçiş kapılarında ve hatta bazen limanlardaki pis işlerde çalıştıklarını belirterek,  vardiya ödeneği verilecek sözü verilmesine karşın bu ödeneği bir türlü bugüne kadar alamadıklarını vurguladı.

Açıklamasının devamında,  kendilerine yasal değişiklikler yapılacağının söylendiğini fakat tam 2 yıldır bugün yarın derken bu yasal değişiklik yapılmadığına dikkat çekti.

Orman Dairesi ve benzeri dairelere bu ödeneklerin verildiğini kaydeden Lefkoşa Gümrük Dairesi çalışanı, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Bu ödenekler verilirken, bizlere hakkımız olan ödeme bir türlü yapılmadı. Bu konuda sendikamızdan da ses çıkmıyor. Gerekli uyarıyı hükümete yapıp hakkımızı bir türlü talep edemiyor. Bu devlet, 250 TL civarında bir parayı, zor şartlarda çalışan memuruna ödeyemezse ve memurunun hakkını yerse, bu noktada deniz bitmiştir.“

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