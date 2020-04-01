Gümrükçüler iş bıraktı...Mağusa Limanındaki gemi boşaltılamıyor

Mağusa Limanı’na bu sabah saat 08.30’da Mersin’den gelen Toros isimli yük ve yolcu gemisine, gümrük çalışanlarının maaşlarından kesinti yapılacağı gerekçesi ile görevi bıraktığı için işlem yapılamıyor.

İçerisinde 21 asker ve yaklaşık 30 TIR’ın bulunduğu gemi yaklaşık 3 saatdir tahliye için bekliyor. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri, Maliye Bakanlığı yetkilileri ile Gümrük Çalışanları Sendikası yetkililerinin gemiye işlem yapılabilmesi ve sorunun çözüme kavuşabilmesi için bir toplantı gerçekleştirdi. Dün akşam gümrük çalışanlarının koronavirüs salgını tedbirleri çerçevesinde kesintili maaş alacak olacağını öğrenen yetkili sendika GÜÇ-SEN, kendi üyelerinin de “aktif, sürekli ve elzem görev yürüttüğünü” ve kesintisiz maaş hak ettiğini belirterek, “iş yapma/ evde kal” çağrısı yapmıştı.

MHA