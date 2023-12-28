Gümrüksüz Altın İthal ve Tasarruf: Bir Şahıs Tutuklandı

Lefkoşa'da Yapılan Operasyonda Ortaya Çıkan Büyük Çaplı Altın Kaçakçılığı: M.Z.(E-44) Tutuklandı, Gümrüksüz İthal Edilen 207 Altın Emare Olarak Alındı"

27 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa'da gerçekleştirilen polis operasyonunda, M.Z.(E-44) adlı şahsın tasarrufunda tespit edilen 36 adet tam, 2 adet yarım, 153 adet çeyrek ve 16 adet gram altın, 2020-2023 yılları arasında yetkili makamdan izinsiz olarak ülkeye ithal edilip gümrüksüz olarak tasarrufunda bulundurulduğu belirlendi. Bahse konu şahıs tutuklanarak soruşturma başlatıldı. Emniyet birimleri, gümrüksüz mal ithali ve kaçakçılık suçlamalarıyla ilgili detaylı bir soruşturma yürütmekte ve elde edilen emarelerle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir