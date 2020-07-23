GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU
22.07.2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa’da A.K.(E-39)’nin kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada, yoğurt yapımında kullanılan 60 paket toz bulunmuştur. Yürütülen ileri soruşturmada, adı edilen söz konusu maddeleri S.U.(E-41)’nun isteği doğrultusunda GKRY Bölgesinden aldığı ve gümrüğe beyan etmeden KKTC’ye kanunsuz olarak geçirdiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.