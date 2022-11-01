Gümrüksüz Mal Tasarrufu

31.10.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Girne Turizm Limanı içerisinde, KKTC’ye giriş yapan A.M.D.(E-47)’nin eşyalarında gümrük memurları tarafından yapılan kontrol neticesinde; tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş 2850 adet cinsel gücü artırıcı hap, 50 adet gömlek, 16 adet parfüm, 14 adet kemer, 11 adet muhtelif takı seti, çay makinesi ve nargile tütünü bulunarak emare olarak alınmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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