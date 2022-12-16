Gümrüksüz Mal Tasarrufu

1. 15.12.2022 tarihinde, İnönü’nde, H.M.(E-56)’nin tasarrufunda bulunan 4 adet büyükbaş hayvanı (dana), GKRY bölgesinden satın alıp gümrüksüz olarak tasarruf ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 15.12.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, polis ekipleri tarafından Lefkoşa Metehan Sınır Kapısında yapılan kontroller sonucu, F.G.B (K-35)’nin GKRY bölgesinden KKTC’ye giriş yaptığı sırada, GKRY bölgesinden satın aldığı 13 kilo 630 gram terpi (banna) gümrüğe beyan etmeden geçirmeye çalıştığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.