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Gümrüksüz Mal Tasarrufu

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Gümrüksüz Mal Tasarrufu

28.02.2023 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette polis tarafından yapılan kontrol sonucunda, ithali yasak olan toplam 18 adet elektronik sigaranın gümrüksüz olarak, 130 adet cinsel isteği artırıcı jelin ise izinsiz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilmiştir. Bahse konu ürünler emare olarak alınmış olup, market işletmecisi F.A.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

 

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