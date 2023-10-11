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Gümrüksüz Mal Tasarrufu

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Gümrüksüz Mal Tasarrufu
Gümrüksüz Mal Tasarrufu

10.10.2023 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Dörtyol’da faaliyet gösteren işletmeciliğini İ.A.(E-35)’in yaptığı markette polis tarafından yapılan kontrolde, toplam 194 adet enerji içeceğinin gümrüksüz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edilerek emare olarak alınmış ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.A.A.(E-44)’nın Tuzla’daki ikametgahında yapılan aramada ise, tasarrufunda gümrüğe beyan edilmemiş toplam 840 adet enerji içeceği, 40,878 adet sigara ve tütün ürünü, 284 adet diş fırçası, 204 adet prezervatif ve 400 adet sigara sarma kağıdı bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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