Gümrüksüz sigara ve hintkeneviri

Fileleftheros gazetesi, şahsın tutuklandığını ve kaçak sigara ile tütüne el konduğunu yazdı.
Haberde, dün Baf’ta yapılan başka bir operasyonda da, 36 yaşındaki bir Rum’un evinde 123 gram hintkeneviri bulunduğu ve şahsın tutuklandığı ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, şahsın tutuklandığını ve kaçak sigara ile tütüne el konduğunu yazdı.
Haberde, dün Baf’ta yapılan başka bir operasyonda da, 36 yaşındaki bir Rum’un evinde 123 gram hintkeneviri bulunduğu ve şahsın tutuklandığı ifade edildi.
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