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Gümrüksüz sigara ve hintkeneviri

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Rum polisinin dün, Baf’ta düzenlediği operasyonda, 24 yaşındaki bir kişinin tasarrufunda çok miktarda gümrüksüz sigara ve tütün tespit ettiği bildirildi.
Gümrüksüz sigara ve hintkeneviri

Fileleftheros gazetesi, şahsın tutuklandığını ve kaçak sigara ile tütüne el konduğunu yazdı.


Haberde, dün Baf’ta yapılan başka bir operasyonda da, 36 yaşındaki bir Rum’un evinde 123 gram hintkeneviri bulunduğu ve şahsın tutuklandığı ifade edildi.

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