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Gümrükte Covid-19 paniği! Dairede hizmetler bugünlük durduruldu!

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Gümrükte Covid-19 paniği!
Gümrükte Covid-19 paniği! Dairede hizmetler bugünlük durduruldu!

Gümrük ve Rüsumat Dairesi çalışanının  yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından  daire, bugünkü hizmetlerini ‘sağlık ihtiyaçları dışında’ durdurduğunu açıkladı.

 

DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ

 

Daire içerisinden vatandaşlar ve çalışanlar dışarıya çıkarıldı. Detay Gazetesi'ne konuşan çalışanlar tedirgin olduklarını ve tüm çalışanlara Covid-19 testi yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili dairedeki, tüm çalışanlara test yapması bekleniyor.

Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nde bugünkü çalışmalar durduruldu.

 

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