Gümrükte Covid-19 paniği! Dairede hizmetler bugünlük durduruldu!

Gümrük ve Rüsumat Dairesi çalışanının yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından daire, bugünkü hizmetlerini ‘sağlık ihtiyaçları dışında’ durdurduğunu açıkladı.
DETAY ÖZEL- BARIŞCAN ŞEKERCİ
Daire içerisinden vatandaşlar ve çalışanlar dışarıya çıkarıldı. Detay Gazetesi'ne konuşan çalışanlar tedirgin olduklarını ve tüm çalışanlara Covid-19 testi yapılması gerektiğini belirtti.
Sağlık Bakanlığı'nın ilgili dairedeki, tüm çalışanlara test yapması bekleniyor.
Gümrük ve Rüsumat Dairesi'nde bugünkü çalışmalar durduruldu.
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