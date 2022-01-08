Gümrükten Yasaya Aykırı Mal Tasarrufu

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

07.01.2022 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; S.B.(E-46)’nin kullanımındaki araçta gümrüğe deklere edilmemiş 12 torba kaçak tütün ve 30 kutu nargile tütünü ile ilaç ve eczacılık yasasına aykırı olarak, muhtelif markalarda vücut geliştirmede kullanılan hap ve ilaçlar tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıs ile olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Ş.K.(E-41) ve G.P.(E-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.