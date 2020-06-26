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Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte Türkiye'de 26 Haziran corona virüsü tablosu…

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Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte Türkiye'de 26 Haziran corona virüsü tablosu…
Güncel can kaybı ve vaka sayısı açıklandı! İşte Türkiye'de 26 Haziran corona virüsü tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki corona virüsü salgınıyla ilgili güncel verileri açıkladı. 26 Haziran cuma gününün corona virüsü tablosuna göre, son 24 saatte 19 kişinin hayatını kaybetmesi sonucu can kaybı 5 bin 65 oldu. Vaka sayısı da bin 396 artarak 194 bin 511'e yükseldi. Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Covid-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüsünden kaynaklı yeni can kayıplarını ve vaka sayısını açıkladı.

Son bir gün içinde 19 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti, Türkiye’de toplam can kaybı 5 bin 65 oldu.

Bugün toplam 51 bin 198 test yapılırken, bin 396 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 194 bin 511’e yükseldi.

Açıklamada, bugüne kadar yapılan toplam test sayısının 3 milyon 186 bin 622’ye ulaştığı ifade edildi.

Bugün iyileşen bin 492 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 167 bin 198’e yükseldi.

Son 24 saate ilişkin verilerin yer aldığı tabloda, entübe hasta sayısının 382, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 963 olduğu belirtildi.

BAKAN KOCA: İYİLEŞENLER, TANI KONANLARDAN FAZLA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113.

* Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla.

DÜN 21 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 21 kişinin vefat ettiğini, bin 458 yeni vakanın tespit edildiğini ve bin 472 hastanın iyileştiğini duyurmuştu.

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