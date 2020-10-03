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SON DAKİKABakan Pilli: Toplam 1446 test yapıldı, 1 pozitif vakaya rastlandı, 21 kişi taburcu edildi

Güncel vaka sayısı kaç oldu? 2 Ekim koronavirüs tablosu

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2 Ekim Cuma gününün verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Dün yapılan 114 bin 857 testle birlikte toplam test sayısı 10 milyon 608 bin 664 oldu. Yeni hasta sayısı ise bin 442 olarak duyuruldu.
Güncel vaka sayısı kaç oldu? 2 Ekim koronavirüs tablosu

Güncel corona virüsü verileri için yaptığı açıklamada, Bakan Koca, ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüşün devam ettiğini vurguladı.
 

YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI %67

Bu haftaki yatak doluluk oranı yüzde 49.3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67.1 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.3 olarak duyuruldu.

 

63 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son 24 saatte bin 442 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 321 bin 512'ye çıktı. 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber toplam vefat sayısı 8 bin 325'e yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI BİN 506 ARTTI

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 506 artarak 282 bin 657'ye ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 455, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 6.4 olduğu açıklandı.

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