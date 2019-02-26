Güncelleme: Ülfet Bicen bulundu!

Gönyeli Yenikent bölgesinde, bu sabah saat 05.30 sıralarında gecelikle evinden ayrılan Ülfet Bicen her yerde aranıyordu
Sosyal medya üzerinden eşinin fotoğrafını paylaşıp kayıp ilanı Hüseyin Bicen, eşi Ülfet Bicen’in bulunduğunu duyurdu.
Gönyeli Yenikent bölgesinde, bu sabah saat 05.30 sıralarında gecelikle evinden ayrılan Ülfet Bicen her yerde aranıyordu
Sosyal medya üzerinden eşinin fotoğrafını paylaşıp kayıp ilanı Hüseyin Bicen, eşi Ülfet Bicen’in bulunduğunu duyurdu.
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