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Güncellendi: 22 yaşındaki sürücü, hafif sıyrıklarla kurtuldu!

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Güncellendi: 22 yaşındaki sürücü, hafif sıyrıklarla kurtuldu!
Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, araç ters döndü, sürücü şans eseri hafif şekilde yara alarak kurtuldu.

Detay Gazetesi/Ertuğrul Senova 

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün saat 11.00 sıralarında 22 yaşındaki Fatih Şengün  yönetimindeki FE 800 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Kombos isimli iş yeri önlerine geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refuje çarpıp karşı şeride geçerek takla attı.

Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip müşahede altında alındı

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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