GÜNCELLENDİ: Lefkoşa'da ölümlü kaza! Hayatını kaybedenin ismi belirlendi...

Lefkoşa'da ölümlü kaza! 1'i çocuk 3 kişi yaralandı!

Lefkoşa Özker Özgür caddesinde yeni açılan MERKEZ LEFKOŞA'ya varmadan hemen Jumbo Market'in önünde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybettiği öğrenildi.

FT 677 plakalı araç demir bariyerlere çarptığı görülüyor.

Kazada 4 de yaralı olduğu kaydedildi.

Yaralılar Ambulanslar ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza saat 20:00 civarlarında meydana geldi.

Ambulans ve polis olay yerinde.

Polis olay yerinde trafiği durdurdu ve alanı şerit içerisine aldı.

Diğer yandan kazanın nasıl olduğu ile ilgili de Polis olayın yaşandığı yerde tahkikatını sürdürüyor.

Görgü tanıkları KM555 plakalı BEYAZ BMW aracın FT 677 plakalı arca çarptığını belirtiyor.

KM555 plakalı BEYAZ BMW araç kazanın olduğu yerden yaklaşık olarak 100 metre ileride duruyor.

Yaralılar Ambulanslar ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza saat 20:00 civarlarında meydana geldi.

Ambulans ve polis olay yerinde.

Olay yeri polis kordonu ile çevrilmiş durumda.

Bölge trafik akışlına da kapatılmış durumda.

Kazaya iki aracın karıştığı ve 4 de yaralı olduğu belirtiliyor.

Vefat eden kişi hastane nakil aracı ile olay yerinden alınıp Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, bugün saat 20:00 raddelerinde Lefkoşa'da Özker Özgür Caddesinde meydana geldi. Lefkoşa da sakın Nagehan Şentürk (K-53) yönetimindeki FT 677 olmalı salon aracı Jumbo alışveriş merkezi içerisinden dikkatsizce trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden caddeye giriş yapıp sağa dönüşe geçtiği sırada o esnada caddenin batı istikametinden doğu istikametine doğru aşırı sürat ve dikkatsizce seyreden Mehmet Behai Pınardan (E-22) yönetimindeki KM 555 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonucu FT 677 plakalı salon aracın sol ön yolcu koltuğunda bulunan Ali Gökhan Demirbilek (E-42) aldığı yaralara dayanamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. FT 677 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Öykü Su Şentürk (7), Murat Ateş Şentürk (2) ve Müzeyyen Demirbilek ciddi şekilde yaralanarak Lefkoşa devlet hastanesinde tedavi altına alındı.