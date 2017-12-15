Günde 1 kez orgazm olanlar...

ABD'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre...

Günde bir kez orgazm olmak prostat kanseri riskini azaltırken, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, orgazm olmak ayrıca uykuyu iyileştiriyor ve hatta erkekleri kalp hastalıklarına karşı koruyor.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Brigham and Women Hospital ile birlikte gerçekleştirdiği araştırma, ayda 21 kez orgazm olanların prostat kanserine yakalanma riskinin yüzde 22 daha az olduğunu ortaya koydu. Uzmanlara göre, orgazmın cinsel ilişki yoluyla olması gerekmiyor. Mastürbasyon sonrası yaşanan orgazm da aynı faydaları sağlıyor.