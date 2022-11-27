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“Günde 2 Litre Su İçmek Lazım” İddiası Çürütüldü

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“Günde 2 Litre Su İçmek Lazım” İddiası Çürütüldü
“Günde 2 Litre Su İçmek Lazım” İddiası Çürütüldü

ABD’de de uzmanlar, sağlıklı kalmak için yetişkin bir insanın günde 2 litre su içmesi gerektiği inancının doğru olmadığını söyledi. Yapılan çalışma bir kişinin su ihtiyacının yaptığı işe, iklime ve cinsiyetine göre değiştiğini gösterdi.
ABD’deki Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden uzmanlar, sağlıklı kalmak için yetişkin bir insanın günde 2 litre (8 bardak) su içmesi gerektiği inancının doğru olmadığını söyledi.

Science adlı hakemli bilimsel dergide dün yayımlanan çalışmada, 26 ülkeden 5 bin 600’ü aşkın insan incelendi.

İhtiyaç 1-6 litre arası değişiyor

Katılımcılar, bilim insanlarının takip etmesini sağlamak için hidrojen ve oksijen izotopları içeren özel “izlenebilir” su tüketti. Su ihtiyacının sıcaklık, cinsiyet ve fiziksel aktiviteye göre büyük farklılıklar gösterdiği belirlendi.

Günlük ortalama su ihtiyacının 1-6 litre arasında değiştiği tespit edildi.

Yaş, kilo ve cinsiyet faktörü su ihtiyacını etkiliyor

Örneğin ortalama sıcaklığın 10 santigrat derece olduğu İngiltere’de 20 yaşında, 70 kilo ağırlığında bir erkeğin günde yaklaşık 3,2 litre suya ihtiyaç duyduğu anlaşıldı.

Yaklaşık 57 kilogram ağırlığında ve aynı özelliklere sahip bir kadının su ihtiyacı 2,7 litre olarak belirlendi.

Kilolu insanların su ihtiyacının daha fazla olduğu belirlendi. Ortalama 50 kilo ağırlığındaki bir kişi yaklaşık 2,5 litre, ortalama 95 kilo ağırlığındaki bir kişi 5 litre su içti.

Yapılan işe göre su ihtiyacı değişkenlik gösteriyor

Ayrıca avcılık ve toplayıcılıkla yaşamını sürdüren, çiftçilik ve hayvancılık yapan toplumlardaki insanların sanayileşmiş bölgelerdeki insanlara göre daha fazla su ihtiyacı olduğu görüldü.

“Günde 2 litre su içmek lazım” iddiası 1974’te ortaya atıldı

Araştırmada yer alan Profesör Dale Schoeller, bilim camiasının günde 2 litre su içilmesi gerektiği inancına hiçbir zaman destek vermediğini söyledi. Schoeller yaptıkları çalışmanın, insanların günlük olarak gerçekte ne kadar su tükettiğini ölçmek için yaptıkları diğer araştırmalar arasında en iyisi olduğunu ifade etti.

The Telegraph günde 2 litre su içilmesi düşüncesinin, ABD’li beslenme uzmanı Fredrick J. Stare tarafından 1974’te ortaya atıldığını yazdı.

Suyun ihtiyaçtan fazlası zarar

Uzmanlar vücudun ihtiyaç duyduğundan daha fazla su içilmesinin, daha fazla oksijen için ekstra nefes alıp vermek gibi faydasız olduğunu belirtti.

Ayrıca çok fazla su içmek tehlikeli olabiliyor. Hiponatremi, sıvı alımı böbreklerin kandaki suyu süzme kapasitesini aştığında ortaya çıkıyor ve genellikle bir kişi, kısa sürede fazla miktarda sıvı aldığında meydana geliyor.

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