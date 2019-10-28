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'Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun'

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29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Ağuş, günde atılacak 5 bin adımın halk dilinde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz riskini yüzde 50 azalttığını bildirdi.
'Günde 5 bin adımla kemik erimesinden korunun'

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi Başkanı Prof. Dr. Haluk Ağuş, günde atılacak 5 bin adımın halk dilinde kemik erimesi olarak bilinen osteoporoz riskini yüzde 50 azalttığını bildirdi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD) tarafından Antalya'daki Belek Turizm Merkezinde bir otelde, bu yıl 29'uncusu düzenlenen, "Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi" başladı.

TOTBİD Başkanı Prof. Dr. İrfan Öztürk, basın toplantısında, Türkiye'de 4 bin 500 travmatoloji ve ortopedi uzmanı olduğunu, derneklerine üye sayısının 2 bin 465 olduğunu söyledi.

Türkiye'nin yaş ortalamasının ilerlemesiyle yaşlılığa bağlı yaralanmaların da arttığına dikkati çeken Öztürk, "Yaşın uzamasıyla kemiklerde yaşlılığa bağlı osteoporoz ortaya çıkıyor. Yaşlılık artınca çok basit kazalarda kalça kırıklığı, omuzlarda yaralanma oluyor. Bu hastalarımızda koruyucu tedaviler çok önemli." dedi.

"Ortopedik tanılarda yüzde 2 gözden kaçırma ihtimali var"

Kongre Başkanı Prof. Dr. Ağuş ise kongreye 170 ulusal, 24 uluslararası konuşmacı davet ettiklerini, 113 panel düzenlendiklerini bildirdi.

Trafik kazalarındaki yaralanmalara bilgisi olmayan kişilerin müdahale etmemesinin daha hayati önem taşıdığına dikkati çeken Ağuş, şunları kaydetti:

"Her kırık geldiği zaman tanısı konulacak diye bir durum yok. Çalıştığım hastanenin acil servisine gelen kişinin yüzde 80'inin durumu acil değil. Yanlış tedavi veya tanı koyulamaması gibi bir şey söz konusu değil. Ama acil servislerde bir yoğunluk var. Ortopedik tanılarda yüzde 2 gözden kaçırma ihtimali var. Dünyanın genelinde böyle. Yaşlılarda en fazla endişe duyduğumuz konu kalça kırığı. Yaşlıların evde parlak zeminde gezmemesi ve çorap giymemesi gerekir. Zayıf ve yaşlı kişilerin kalça kemiği çok daha kolay kırılabiliyor."

Kırığın en temel bulgularından birinin ağrı olduğunu dile getiren Ağuş, ağrı, şişlik ve şekil bozukluğunun kırığın göstergesi olduğunu ifade etti.

"Topluluk olarak hareketli olmayı sevmiyoruz, kahve içmeyi, oturmayı seviyoruz. Oysa kişi günde 5 bin adım atsa osteoporozunu yüzde 50 oranında azaltır. Hareket etmemiz gerekiyor." diyen Ağuş, spor yaparak geleceğe yatırım yapmak gerektiğini söyledi.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu da hareketsiz bir kişinin bir anda aşırı hareketlenmesi sonucu stres kırığının ortaya çıkabildiğini dile getirdi

Dernek yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Önder Kalenderer, son yıllarda artan bilgisayar, cep telefonu ve kullanımının artmasıyla omurga bölgesinde kamburluk olmaya başladığına dikkati çekti.

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