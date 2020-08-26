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'Günde 8 değil 6 saat mesai' çağrısını yineleyen Finlandiya Başbakanı: Refah, işçilerle de paylaşılmalı

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'Günde 8 değil 6 saat mesai' çağrısını yineleyen Finlandiya Başbakanı: Refah, işçilerle de paylaşılmalı
'Günde 8 değil 6 saat mesai' çağrısını yineleyen Finlandiya Başbakanı: Refah, işçilerle de paylaşılmalı

Günlük mesai süresinin 8 saatten 6 saate çekilmesi çağrısını tekrarlayan Finlandiya Başbakanı Marin, daha az çalışma süresinin artan üretkenlikle dengelenebileceğini söyledi. Başbakan Marin, 'işgücü verimliliğindeki artışın getirdiği refahın sadece mal sahibi ve yatırımcılarla değil işçilerle de paylaşılması gerektiğini de söyledi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, partisi Sosyal Demokrat Parti’nin kongresinde bir konuşma yaptı.

Daha önce de haftada 4 gün 6 saatlik mesailerden oluşan bir çalışma sistemine geçmek istediklerini söyleyen Marin, bu çağrısını yineledi.

Finlandiya’nın Tampere şehrinde 2 gündür devam eden Sosyal Demokrat Parti (SDP) kongresine tek aday olarak katılan ve parti başkanlığına seçilen Marin, yaptığı konuşmada, günlük 8 saatlik olan çalışma mesaisinin kısaltılması gerektiğini belirterek, daha az çalışma süresinin artan üretkenlikle dengelenebileceğini savundu.

Marin, “Finlandiya’nın daha az çalışma saatlerine doğru ilerlemesi ve Finlandiyalı işçilerin daha iyi bir çalışma hayatına sahip olması konusunda net bir vizyon yaratmalı, somut adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kısa çalışma saatlerinin üretkenliğin artırmasıyla mümkün olabileceğini belirten Marin, bunun güçlü bir kamu finansmanı ya da hükümetin istihdam oranını yüzde 73.7'den yüzde 75'e çıkarma hedefiyle çelişmediğini de vurguladı.

Marin, “İşgücü verimliğindeki artışın getirdiği refah sadece mal sahipleri ve yatırımcılar arasında paylaşılmamalı, aynı zamanda sıradan işçilerle de paylaşılmalı" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en genç başbakanlarından biri olan 34 yaşındaki Marin, Aralık 2019'da göreve gelmişti. Göreve başladığından beri partiyi sola daha çok yönlendiren Marin, emeklilik maaşlarını artırdı, önceki hükümetin bazı harcama kesintilerini iptal etti.

Eğitim planlarını ve ülkeyi 2035 yılına kadar sıfır karbonlu hale getirme hedefini yineleyen Marin, ekonomiyi canlandırmak için yeşil yatırım çağrısında bulundu.

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