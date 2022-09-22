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SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

Günde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

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Yeni bir çalışma, günde bir avuç ceviz yemenin, kan basıncınızı düşürebileceğini, kilo alımını azaltabileceğini ve buna bağlı olarak diyabet ve kalp hastalığı riskini küçültebileceğini ortaya koydu.
Günde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

ABD’deki Minnesota Üniversitesi’nden bilim insanları, 25 yılı aşkın bir süredir 3.300 kişinin diyetlerini izledikten sonra, cevizin mucizevi faydalarını ortaya çıkardılar.

Daily Mail’in haberine göre, ceviz, omega-3 yağ asidi türevi olan alfa-linolenik asit (ALA) içeren tek kuruyemiş. Yağ asidi de kalp sağlığı ile ilişkilendirildiği için uzmanlar cevizin hastalıkları azaltabileceğini öngörüyorlar.

Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases dergisinde yayınlanan çalışmada, bilim insanları yaklaşık 45 yaşında olan 3.341 ABD’li kişiden gelen verileri analiz ettiler.

YILLAR BOYUNCA TAKİP EDİLDİLER

Katılımcılar, 1985-2015 yılları arasında Alabama Üniversitesi tarafından yürütülen Genç Yetişkinlerde Koroner Arter Risk Gelişimi (CARDIA) çalışmasına katılmışlardı.

Başlangıçta diyetleri hakkında röportaj yapıldı ve çalışmanın 7., 20. ve 25. yıllarında da takip edildiler.

Ceviz yiyen 340 kişi günde ortalama 19 gram yemiş tüketti. Bu insanların kadın, beyaz ve yüksek eğitimli olma olasılıkları daha yüksekti.

YİYENLERİN KİLOSU NORMAL SEVİYELERDEYDİ

20. yılda, aktivite seviyeleri ve kan basıncı ile birlikte beden kitle endekslerinin ölçüldüğü bir sağlık kontrolü için tekrar davet edildiler. Sonuçlar, ceviz yiyen gruptakilerin, fındık yemeyenlere göre daha düşük kan basıncına sahip olduğunu gösterdi.

Araştırmada ceviz yiyenlerin yaklaşık yüzde 20’si yüksek tansiyona sahipken, ceviz yemeyenlerin yüzde 22’si yüksek tansiyona sahipti.

Bilim insanları ayrıca cevizlerin daha düşük kilo alımına ve daha kaliteli bir diyete yol açtığını da öne sürdüler. Kuruyemiş yemeyenlerin beden kitle endeksi 29.7 (fazla kilolu) çıkarken yüzde 39’unun da obez olduğunu buldular.

Bu önerileri uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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