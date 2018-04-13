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Günde bir kadeh alkollü içki 'ömrü kısaltıyor'

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İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi bilim insanlarının gerçekleştirdiği kapsamlı bir araştırmaya göre, günde en fazla bir alkollü içki içenler, hiç içmeyenlere kıyasla daha az yaşıyor.
Günde bir kadeh alkollü içki 'ömrü kısaltıyor'

600 bin kişi üzerinde yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, haftada 5 ila 10 kadeh arasında içki içen kişinin ömrü 6 aya kadar kısalabiliyor.

19 ülkeyi kapsayan araştırmada bilim insanları, bu ülkelerdeki genel sağlık ve alkol tüketimini karşılaştırdı ve 40 yaşından sonra aynı alkol tüketimini sürdüren bir kişinin ömrünün ne kadar kısalabileceğine dair bir hesap ortaya koymaya çalıştı.

Araştırmacılar bu hesapla, haftada 5 bira ya da 5 şarabı, ölüm riskini artırmadan tüketilebilecek üst sınır olarak tarif ediyor. Ancak her türlü alkol tüketiminin kalp ve damar hastalıkları riskini artırdığını da ekliyor.

Haftada tüketilecek 5 birimlik bu alkol araştırmaya göre:

  • Felç riskini yüzde 14
  • Ölümcül hipertansiyon riskini yüzde 24
  • Kalp yetmezliği riskini yüzde 9
  • Aort anevrizması riskini ise yüzde 15 oranında artırıyor.

'En azından alkolün vücuda bir faydası olmadığı ortaya konuldu'

Uzmanlar bu araştırmayı, "az alkol tüketimi vücuda yararlıdır" tezini sorgulamak için gerçekleştirdiklerini açıklıyor.

Bu alanda geçmiş yıllarda yapılan araştırmalardan biri, "günde bir kadeh kırmızı şarap sağlığa iyi gelir" sonucu ile öne çıkmıştı.

Sheffield Üniversitesi'nden kalp ve damar sağlığı konusunda uzman olan profesör Tim Chico, "Bu araştırma en azından alkolün sağlığa bir faydası olmadığını gösteriyor" diyor.

Araştırmacılar, yapılan çalışmanın İngiltere'de 2016 yılında değiştirilen "alkol tüketim kılavuzunu" da doğruladığını söylüyor. İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi, haftada 6 büyük bardak biradan daha fazla alkol tüketilmemesi gerekliliğini tavsiye etmişti.

Amerika'da sınır İngiltere'nin iki katı

İtalya, Portekiz ve İspanya'da ise tavsiye edilen limit İngiltere'den yüzde 50 fazla. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise limit İngiltere'nin neredeyse iki katı.

İngiliz uzmanlar, konulan tüketim limitlerinin hedef olmaması gerektiğini de açıklıyor.

İngiltere Kalp Vakfı'ndan Victoria Taylor, `"Bunun bir limit olduğunu ve belirlenen sınırın altında kalmaya özen göstermemiz gerektiğini unutmamalıyız" diyor.

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