Günde bir tane şeftali kalbi koruyor!

Araştırmalar, her gün bir tane şeftali yenmesini öneriyor.

İtalya'da yapılan bir araştırma, şeftalinin kalbi hastalıklardan korumaya yardımcı olduğunu gösterdi. Şeftalideki ‘fenol' adı verilen antioksidanın vücuttaki zararlı maddelerle savaştığını ifade eden uzmanlar, günde 1 şeftali tüketmeyi tavsiye etti.