Günde bir tane şeftali kalbi koruyor!

İtalya'da yapılan bir araştırma, şeftalinin kalbi hastalıklardan korumaya yardımcı olduğunu gösterdi. Şeftalideki ‘fenol' adı verilen antioksidanın vücuttaki zararlı maddelerle savaştığını ifade eden uzmanlar, günde 1 şeftali tüketmeyi tavsiye etti.
İtalya'da yapılan bir araştırma, şeftalinin kalbi hastalıklardan korumaya yardımcı olduğunu gösterdi. Şeftalideki ‘fenol' adı verilen antioksidanın vücuttaki zararlı maddelerle savaştığını ifade eden uzmanlar, günde 1 şeftali tüketmeyi tavsiye etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.