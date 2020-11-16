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Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

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Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir
Günde bir ya da daha fazla yumurta yemek diyabet riskini artırabilir

NewsMedivalLifeSciences'ın haberine göre, Güney Avustralya Üniversitesinin Çin Tıp Üniversitesi ve Katar Üniversitesi ile ortaklaşa yürüttüğü uzun süreli çalışmada, yumurta tüketiminin, Çinli yetişkinler üzerindeki etkisi değerlendirildi. 

1991-2009 arasında sürdürülen çalışmada, düzenli olarak günde bir ya da daha fazla yumurta (50 gram ile eşdeğer) tüketen kişilerde diyabet olasılığının yüzde 60 arttığı gözlendi.

Güney Avustralya Üniversitesinde epidemiyolog ve kamu sağlığı uzmanı Dr. Ming Li, çalışmanın yürütüldüğü yıllar boyunca Çin'de sebze ve tahıl ağırlıklı geleneksel beslenme biçiminden daha fazla et, aperatif ve enerji yoğunluklu gıda içeren bir diyete geçildiğini söyledi.

Li ayrıca düzenli yumurta tüketenlerin sayısının 2009 yılında 1991'dekinin yaklaşık iki katına çıktığına işaret etti.

Düzenli yumurta tüketimi ve diyabet arasındaki bu ilişkinin kadınlarda daha belirgin olduğu da ifade edildi.

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