  • BIST 100.077
  • Altın 283,501
  • Dolar 5,6688
  • Euro 6,2538
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Günde iki bardak meşrubat ölüm riskini artırıyor

» »
Günde şekerli ya da tatlandırıcılı 2 bardak meşrubat tüketmenin erken ölüm riskini artırabileceği bildirildi.
Günde iki bardak meşrubat ölüm riskini artırıyor

Independent gazetesinin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütüne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı tarafından yürütülen çalışmaya, 10 Avrupa ülkesinden, yaş ortalaması 50’nin üzerinde 450 binden fazla yetişkin katıldı. Araştırma, başlangıçta kanser, kalp rahatsızlığı ya da diyabet gibi rahatsızlığı olan kişileri kapsamadı. Çalışmaya 1992-2000 yıllarında dahil edilen, sonrasında da ortalama 16 yıl boyunca izlenen kişilerden bu süre zarfında 41 bin 600’ünden fazlası hayatını kaybetti. Çalışma sırasında katılımcılara, gazlı içecek, meyve suyu ve enerji içeceği tüketimleri dahil beslenme alışkanlıklarının yanı sıra egzersiz, sigara kullanımı ve kiloları gibi yaşam biçimlerini yansıtan birçok soru yöneltildi. Araştırma, 16 yıl boyunca ayda bir bardaktan az meşrubat tüketenlerin yüzde 9,3’ünün, günde 250 mililitrelik iki veya daha fazla bardak meşrubat tüketenlerin ise yüzde 11,5’inin hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, vücut kitle indeksi, diyet, fiziksel aktivite, sigara ve eğitim gibi diğer faktörler göz önüne alındığında, günde iki bardak meşrubat tüketenlerin erken ölüm riskinin, ayda bir bardaktan az tüketenlerden yüzde 17 daha yüksek olduğunun gözlendiğini belirtti. Sonuçların, hem şekerli hem de tatlandırıcılı içecekler için geçerli olduğu ve çalışmada hem erkekler hem de kadınlar için benzer neticelerin görüldüğü kaydedildi.

Araştırmacılar, katılımcılar arasında belirli ölüm nedenlerine baktıklarında, yapay tatlandırıcılı meşrubatların sık tüketilmesinin dolaşım sistemi hastalıklarından yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğunu buldu. Tatlandırıcı kullanılan meşrubatlar da sindirim sistemi rahatsızlıklarından yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirildi. Tüm meşrubatların aynı zamanda Parkinson’dan ölüm riskinin yükselmeyle bağlantılı olduğuna da işaret edildi. Çalışmanın sonuçları “JAMA Internal Medicine” dergisinde yayımlandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meme protezlerinde ’kanserojen marka’ uyarısı03 Eylül 2019 Salı 23:00
  • Erkeklerin üreme potansiyeli olan kadınları nasıl ayırt ettiğini biliyor muydunuz?03 Eylül 2019 Salı 22:00
  • Yakın görme bozukluğu (Presbiyopi) nasıl tedavi edilir?03 Eylül 2019 Salı 21:30
  • Tedavi edilmeyen variste ölüm riski03 Eylül 2019 Salı 21:05
  • Zengin orta yaşlılar kanserden, yoksullar kalpten ölüyor03 Eylül 2019 Salı 17:24
  • Sağlık Bakanı Pilli’ye E-Sağlık Bilgi Sistemi hakkında bilgi verildi03 Eylül 2019 Salı 17:05
  • 10 yıldır 'abur cubur yemekten kör ve sağır oldu'03 Eylül 2019 Salı 12:47
  • KKTC'de sahte psikiyatrist uyarısı02 Eylül 2019 Pazartesi 11:13
  • 45 Dakikada Reflüye Son01 Eylül 2019 Pazar 18:10
  • ABD’li bilim insanları: Eşcinselliğin ‘tek bir geni’ yok01 Eylül 2019 Pazar 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti