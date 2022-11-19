Günde iki yemek kaşığı bal, kan şekeri ve kötü kolesterolü düşürüyor

En çok faydayı tek bir bitki kaynağından elde edilen ham bal gösterdi

Yeni bir araştırmaya göre iki yemek kaşığı bal tüketmek, kan şekerini dengelemeyi ve kolesterol seviyelerini iyileştirmeyi sağlayabilir.

Uzmanlar, beslenme düzeninde çay şekeri gibi ek tatlandırıcılar yerine bal kullanılmasının tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve alkol dışı yağlı karaciğer hastalığı gibi çok fazla şeker tüketmekle ilişkili hastalıklara yakalanma riskini azaltabileceğini söyledi.

1100'den fazla katılımcının yer aldığı 18 testin sonuçlarını analiz eden Toronto Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, vücut üzerinde en olumlu etki gösterenin tek bir bitki kaynağından elde edilen ham bal olduğunu buldu.

Araştırmacılar balın, açlık kan şekeri seviyesini ve kandaki, "kötü kolesterol" olarak da bilinen düşük yoğunluklu lipoprotein sayısını düşürdüğünü tespit etti.

Bal tüketimi, "iyi kolesterol" adıyla da bilinen yüksek yoğunluklu lipoproteinleri artırırken, iltihabı iyileştirme belirtileri de gösterdi.

Araştırmadaki tüm katılımcılar genel olarak sağlıklı bir beslenme düzeni izliyordu ve şeker, günlük kalori alımlarının yüzde 10'unu ya da daha azını oluşturuyordu.

Çalışma, tek bir bitki kaynağından elde edilen balın vücut üzerinde "sürekli olarak ya nötr ya da yararlı etkiler" ürettiğini buldu.

Katılımcılara 8 hafta boyunca günde ortalama 40 gram yani yaklaşık iki yemek kaşığı bal verildi.

En çok fayda, beyaz çiçekli yalancı akasya ağaçlarından elde edilen ham balı tüketen kişilerde gözlendi.

Öte yandan bal, 65 santigrat derecenin üzerinde ısıtılınca sağlığa yararlarının çoğunu kaybetti.

Üniversitenin tıp fakültesinde kıdemli araştırmacı olan Tauseef Khan, balın "yaklaşık yüzde 80'i şeker olduğu" için sonuçların şaşırttığını söyledi.

Khan, "Ama bal aynı zamanda, yaygın ve nadir şekerlerin, proteinlerin, organik asitlerin ve büyük olasılıkla sağlığa faydalı diğer biyoaktif bileşiklerin karmaşık bir bileşimidir de" dedi.

Uzmanlar bu sonuçların, sağlık ve beslenme yetkililerinin tüm şekerlere aynı şekilde yaklaşmaması gerektiğini gösterdiğini söyledi.

Khan, "Şu anda şekerden kaçınıyorsanız bal yemeye başlamanız gerektiğini söylemiyoruz" dedi.

Buradaki ana fikir daha ziyade değiştirmeyle ilgili. Eğer sofra şekeri, şurup veya başka bir tatlandırıcı kullanıyorsanız, bu şekerleri balla değiştirmek kardiyometabolik riskleri azaltabilir.





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