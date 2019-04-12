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Günde ne kadar su içeceğimize nasıl karar vermeliyiz?

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Günde birkaç litre su içmenin sağlığa iyi geldiği, enerjiyi artırdığı, cildi güzelleştirdiği, kilo kaybetmeyi kolaylaştırdığı, hatta kanseri önlediğine dair iddiaları çok duyuyoruz.
Günde ne kadar su içeceğimize nasıl karar vermeliyiz?

Son yıllarda İngiltere ve ABD'de su tüketimi artış gösterdi. İnsanlara yanlarında sürekli su taşımaları, gün boyunca 8 bardak yani yaklaşık 2 litre su içmeleri tavsiye ediliyor.

Ancak bu miktarı doğrulayan herhangi bir bilimsel veri bulunmuyor. Peki, bu bilginin kaynağı ne? Muhtemelen yıllar öncesine dayanan bir tavsiyenin yanlış yorumlanması.

ABD'de gıda araştırmaları ile ilgili bir kamu kurumunun 1945'te yaptığı bir açıklamada, kişilerin alması gereken günlük kaloriye eşit miktarda sıvı tüketmesi öneriliyordu.

Buna göre, örneğin günde 2000 kalori alması gereken kadınların 2 litre, 2500 kalori tüketmesi gereken erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekir. Ayrıca bu miktara meyve ve sebzelerin içerdiği su ile diğer içecekler de dahil ediliyordu.

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