Günde sadece 5 dakikalık nefes egzersizleri ruh halini düzeltiyor

Yapılan bir araştırmaya göre, derin nefes alma egzersizleri yoluyla ruh halini yükseltmenin yeni bir yolu keşfedildi.

HIIT’ten dansa, fitness’dan ağırlık kaldırmaya kadar tüm egzersizlerin zihin için harikalar yarattığı biliniyor. Şimdi de ABD’deki Stanford Üniversitesi’nden bilim insanları, bir ay boyunca her gün beş dakika derin nefes egzersizleri yapan kişilerin, yalnızca meditasyon yapanlara göre endişeli duygularının hafiflediğini ve ruh hallerinin daha iyi olduğunu gördü.



Deney, 108 katılımcıdan kendilerine en uygun zamanda evde günde 5 dakika üç nefes egzersizinden birini veya farkındalık meditasyonunu uygulamasını istedi.

KAYGIYI AZALTMAK İÇİN BİREBİR

Bir ay sonra katılımcıların ruh halleri Pozitif ve Negatif Etki Çizelgesi kullanılarak ölçüldü. Katılımcılar, egzersizlerin kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini değerlendirmek için iki anket doldurdu. Sonuçlar, 28 günlük denemeden önceki verilerle karşılaştırıldı.

Cell Reports Medicine dergisinde yazan araştırmacılar, olumlu etkilerin nefes çalışması gruplarında “belirgin derecede daha yüksek” olduğunu söyledi.

Araştırma hakkında konuşan bilim insanı Dr. Melis Yılmaz Balban, “nefes almadan ziyade nefes vermeyi vurgulayan uygulamaların kaygıyı azaltmada ve refahı artırmada daha etkili olduğunu” söyledi.