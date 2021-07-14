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Günde Üç Porsiyon Kepekli Tahıl Tüketmek Kalp Hastalıklarına Karşı Koruyor, Bel Ölçüsünü Küçültüyor

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ABD'de 18 yıl boyunca 3 bin aşkın kişi üzerinde yürütülen yeni bir çalışma, tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi veya esmer pirinç gibi yiyecekleri tüketmenin kalp hastalığına karşı koruma sağladığını buldu.
Günde Üç Porsiyon Kepekli Tahıl Tüketmek Kalp Hastalıklarına Karşı Koruyor, Bel Ölçüsünü Küçültüyor

ABD'de 18 yıl boyunca 3 bin aşkın kişi üzerinde yürütülen yeni bir çalışma, tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi veya esmer pirinç gibi yiyecekleri tüketmenin kalp hastalığına karşı koruma sağladığını buldu. Günde en az üç porsiyon kepekli tahıl yiyenlerin bel ölçüsü, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinde, diğerlerine göre belirgin düşüşler yaşandığı keşfedildi.

Yeni bir araştırma, günde üç porsiyon kepekli tahıl içeren besinleri tüketmenin, bel ölçüsünü, kan basıncını ve kan şekeri seviyesini düşürmeye yardımcı olduğunu gösteriyor.

ABD’de yer alan Massachusetts'teki Tufts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından orta ila yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan bir araştırma, tam tahıllı ekmek, yulaf ezmesi veya kahverengi pirinç gibi yiyecekleri yemenin de kalp hastalığına karşı koruma sağlayabileceğini buldu.

Günde en az üç porsiyon kepekli tahıl yiyenler, her gün yarım porsiyondan daha az tüketenlere kıyasla bel ölçüsü, kan basıncı ve kan şekeri seviyelerinde daha küçük artışlara sahipti.

 

KALP HASTALIĞININ BEŞ RİSK FAKTÖRÜ ANALİZ EDİLDİ

Journal of Nutrition adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında bilim insanları, 18 yıl boyunca tam ve rafine tahıl yemenin kalp hastalığının beş risk faktörünü nasıl etkilediğini inceledi: Bel ölçüsü, kan basıncı, kan şekeri, trigliserit ve HDL ('iyi') kolesterol. 

Uzmanlar, kalp hastalığının uzun vadeli risk faktörlerini değerlendirmek için 1970'lerde başlayan Framingham Heart Study Offspring Cohort'tan elde edilen verileri kullanıldı. Çalışma, veri toplamanın başlangıcında, çoğunlukla beyaz olan ve ortalama olarak 50'li yaşların ortalarında olan 3 bin 100 katılımcıyı içeriyordu.

Bilim insanları, dört yıllık aralıklarla, günde yarım porsiyondan günde üç veya daha fazla porsiyona kadar değişen dört tam tahıl alımı kategorisinde beş risk faktöründeki değişiklikleri karşılaştırdı.

Sonuçlar, her dört yıllık aralık için, düşük alımlı katılımcılarda bel genişliğinin, yüksek alımlı katılımcılarda bir santimetreye kıyasla kıyasla ortalama 3 santimetreden fazla arttığını gösterdi.

KİLO KONTROLÜNÜN ÖTESİNDE FAYDALARA SAHİP

Bel ölçüsündeki değişiklikleri hesaba kattıktan sonra bile, daha fazla tam tahıl tüketenlere kıyasla, düşük alım yapan katılımcılarda kan şekeri seviyelerindeki ve kan basıncındaki ortalama artışlar daha fazlaydı.
 

Çalışmanın yazarlarından Nicola McKeown, “Bulgularımız, sağlıklı bir diyetin parçası olarak tam tahıllı gıdaları yemenin, yaşlandıkça kilo vermemize veya kilomuza korumamıza yardımcı olmanın ötesinde sağlık yararları sağladığını gösteriyor” dedi.

TAM TAHILLAR DOYURUCU VE BESLEYİCİ ÖZELLİKLERE SAHİP

Diğer yazar Caleigh Sawicki ise şunları söyledi:

"Tam tahılların, insanların bel ölçüsünü korumalarına ve diğer risk faktörlerindeki artışları azaltmalarına yardımcı olmasının birkaç nedeni var. Tam tahıllarda diyet lifinin varlığı doyurucu bir etkiye sahip ve magnezyum, potasyum ve antioksidanlar kan basıncını düşürmeye katkıda bulunuyor. Özellikle çözünür lif, yemek sonrası kan şekeri artışları üzerinde faydalı bir etkiye sahiptir.”


Diğer taraftan, katılımcılar arasında tam tahıl alımına en büyük katkı, kepekli ekmekler ve yemeye hazır tam tahıllı kahvaltılık gevreklerden geldi. Rafine tahıllar ise çoğunlukla makarna ve beyaz ekmekten elde edildi.

Uzmanlar, tam ve rafine tahıllar arasındaki sağlık yararları arasındaki farkın, tam tahılların rafine tahıllardan daha az işlenmiş olmasından kaynaklanlandığını söyledi.

 

McKeown, “Tam tahıllar, lif açısından zengin bir dış katmana,  B vitaminleri, antioksidanlar ve az miktarda sağlıklı yağlarla dolu bir iç tohum katmanına sahiptir. Kepekli tahılların öğütülmesi, besin açısından yoğun bu bileşenleri ortadan kaldırarak geride yalnızca nişasta dolu rafine tahıl bırakır” diye konuştu.

DİYETİNİZDEKİ BEYAZ UNLU YİYECEKLERİ TAM HALLI OLANLARLA DEĞİŞTİRİN

Araştırmacı sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ortalama bir Amerikalı, önerilenden çok daha fazla, günde yaklaşık beş porsiyon rafine tahıl tüketiyor, bu nedenle gün boyunca rafine edilmiş tahılları tam tahıllarla değiştirmenin yollarını düşünmek önemlidir. Örneğin, kahvaltıda beyaz unlu simit yerine bir kase tam tahıllı tahıl gevreği yemeyi düşünebilirsiniz. Tam tahıl alımını artırmak için diyetinizde yaptığınız küçük kademeli değişiklikler zamanla büyük bir fark yaratacaktır.”

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