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Gündelik hayattaki küçük değişimler sağlıklı bir yaşamın habercisi

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Bir uzman, sağlığınız için etki yaratabilecek ve gündelik hayatınızda yapabileceğiniz küçük değişiklikleri sıraladı.
Gündelik hayattaki küçük değişimler sağlıklı bir yaşamın habercisi

Dünyaca ünlü doktor Dr. Michael Mosley’in sıraladığı 3 öneri daha uzun ve daha sağlıklı yaşamanıza yardımcı olabilir.

HER GÜN BEŞ İLA ON DAKİKA DANS EDİN

Dansın kasları, dengeyi ve beyin sağlığını geliştirmede geleneksel fitness egzersizlerinden daha etkili olduğunu söyleyen Dr. Mosley, eşiyle ara sıra salsa akşamları yaptıklarını söylüyor.

Kuvvetli bir şekilde dans etmek, kalp atış hızınızı dakikada 140 vuruşun üzerine çıkarabilir ve bu süreçte size düşük ve yüksek yoğunluklu egzersizlerin iyi bir kombinasyonunu sunar.

Depresyonu hafifletebilir, kalp hastalığı ve felç riskini azaltabilir, hafızayı güçlendirebilir ve bunamaya karşı koruma sağlayabilir.

HER GÜN YENİ BECERİLERE 20 DAKİKA AYIRIN

Yeni aktivitelere girişmenin özellikle de ileri yaşta zor olduğunu vurgulayan 65 yaşındaki Dr. Mosley, tam da bu yüzden yaşlanan beynin üzerinde bu kadar güçlü bir etkiye sahip olduklarını vurguluyor.

İskoçya’daki Heriot-Watt Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Alan Gow’a göre, yaşamın ilerleyen dönemlerinde yeni beceriler edinmeye çalışmak, yeni beyin hücreleri üretmeniz anlamına gelebilir.

Özellikle bir grupta yeni bir şeyi öğrenme süreci, düşünme ve hissetme şeklinizi değiştirebilir. Beceri yeterince zorluysa, beyniniz yeni yollar oluşturmaya ve yeni bağlantılar kurmaya zorlanacak ve böylece beyin gücünüzü artıracaktır.

Profesör Gow, “Yeni şeyler denemek için asla çok geç değildir ve onlara ne kadar uzun süre bağlı kalırsanız, zaman içinde o kadar fazla fayda elde edersiniz” diyor.

YATMADAN ÖNCE SICAK BİR BANYO YAPIN

Yatmadan bir buçuk saat kadar önce sıcak bir banyo, daha hızlı uyumanıza ve uyku kalitenizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Rahatlatıcı sıcak bir banyo, harika hissettirmek dışında, kan şekerini düşürür ve kalp hastalığı riskinizi azaltır.

Sıcak bir banyo yaptığınızda, çekirdek vücut sıcaklığınız yükselir. Ama sonrasında soğumaya başladığınızda, uyku getiren faydalarını elde edersiniz.

Northumbria Uyku Merkezi Direktörü Jason Ellis, “Çekirdek sıcaklık düştükçe uykunun başlangıcını taklit eder, uyku hormonu melatonin salınımını tetikler ve yatma zamanının geldiğine dair güçlü bir sinyal gönderir” diyor.

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