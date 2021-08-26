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Gündem Değiştirmek İsteyenler Unutmasın ki; KIB-TEK Halkın Malıdır!

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Gündem Değiştirmek İsteyenler Unutmasın ki; KIB-TEK Halkın Malıdır!
Gündem Değiştirmek İsteyenler Unutmasın ki; KIB-TEK Halkın Malıdır!

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı önünde dün gerçekleşen Bu Memleket Bizim Platformu eyleminin amacı, KIB-TEK’i keyfi ve yasadışı yöntemlerle yönetip, batırmaya yemin etmişlere yönelik bir tavır almak, yanıt vermekti. CTP’nin, KIB-TEK’e sahip çıkacağını ve özelleştirilmesine asla izin vermeyeceğini tüm halkımız bilmelidir. Sağlığı ve ekonomiyi yönetemeyen azınlık hükümetinin KIB-TEK’teki beceriksizliği de ortadayken, gündem değiştirmek adına dün söz konusu eylemde milletvekilimiz Asım Akansoy’un “Polise karşı milletvekilliği dokunulmazlığını” kullandığı iddia edilmiştir. Hayatı “ucuzlatacağını” iddia ederek göreve gelen ve tarihte görülmemiş zamlarla halkın ‘belini büken’ Ekonomi Bakanı Arıklı’nın söz konusu haberi kullanarak milletvekilimizi linç etmek istemesini de şiddetle kınıyoruz.

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Polislerimizin oraya taşınmasının eylem yapanları provoke etmeye yönelik olduğu halkımızın bildiği bir gerçektir. 45 derece sıcakta boşu boşuna bekletilen polislerimizin de haklarını sonuna kadar gözeteceğiz. “Milletvekilliği dokunulmazlığı” gibi hassas bir konuyu kullanarak gündem değiştirmek isteyen Arıklı unutmasın ki; KIB-TEK Kıbrıs Türk halkının malıdır. Yaşatılması, iyi yönetilmesi, yolsuzluktan arındırılması, bu uğurda mücadele edilmesi bizim için esastır.

Toplumumuzu ayrıştırmayı amaç edinen siyasilerin, söz konusu durum üzerinden prim yapma çabalarını halkımız ve CTP boşa çıkaracaktır. Yönetme becerisi olmayan Azınlık Hükümeti, topluma daha fazla zarar vermeden bir an önce çekip gitmelidir.

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