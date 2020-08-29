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Gündeme bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 'Vur' emri verdi

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Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Doğu Akdeniz'de çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesini gemi komutanına kadar indirdi.
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Türkiye, Doğu Akdeniz'de 'Vur' emri verdi

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; Doğu Akdeniz'de çatışma dahil her türlü seçenek için hazırlık yapan TSK, angajman seviyesini gemi komutanına kadar indirdi. Gemi komutanları, Oruç Reis ya da savaş gemilerine olası bir tacizde Ankara'ya sormaksızın anında karşılık verebilecek.

Doğu Akdeniz'de gerilim sahada fiili atışlı tatbikatlar üzerinden gövde gösterisine dönüşürken, diplomasiyi gölgeleyebilecek kaza ihtimali de her geçen gün artıyor. Yunanistan'ın Oruç Reis sismik araştırma gemisinin görev sahasına yönelik tatbikat hamlesinin ardından Kıbrıs güneyinde dün de devam eden tatbikatlar, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) batılı ortaklarıyla gövde gösterisine dönüştürüldü. Türkiye bu süreçte ardı ardına ilan ettiği NAVTEX'lerle Oruç Reis'in donanma unsurları eşliğindeki faaliyetlerinin devamına karar verdi. Üstelik 1-2 Eylül tarihlerinde yapılacağı duyurulan atış eğitimleri de silahların gerekirse düşmana yönelik ateşlenebileceği mesajını herkese iletmiş oldu.

ANKARA'YA BİLDİRMEDEN "VUR" EMRİ

Öte yandan, Oruç Reis başta olmak üzere Türkiye'nin araştırma ve sondaj platformlarına yönelen tehdidin arttığı bu süreçte Doğu Akdeniz'deki angajman seviyesi de gemi komutanına kadar indirildi. Mevcut durumda, bölgede görev yapan gemilerin komutanları olası tacizlere anında karşılık verecek. Doğu Akdeniz'deki gemilerin komutanları özellikle şu günlerde Ankara'ya bildirmeksizin hareket edebilecek.

BARBAROS'A TACİZ İLE BAŞLAYAN 2 YILLIK ANGAJMAN

Doğu Akdeniz ve Ege'de artan Yunan tacizlerine karşı söz konusu angajman, Barbaros sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de Güzelyurt sahasındaki faaliyetleri sırasında bir Yunan fırkateyni tarafından taciz edilmesi üzerine değiştirilmişti. TCG Giresun ve TCG Gaziantep fırkateynleri hızla bölgeye hareket etmiş ve Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisine refakat etmeye başlamıştı. Olayın meydana geldiği 2018 yılından bu yana bölgedeki araştırma ve sondaj gemileri Türk donanması koruması altında faaliyet yürütüyor. Yine aynı günlerde olası tahriklere karşı Genelkurmay Başkanlığı ve Türk Deniz Kuvvetleri yeni angajman çalışmaları yaparak uygulamaya koymuştu. 2018 yılında değişen angajmanla birlikte Türkiye'nin araştırma ve sondaj gemilerine olası taciz ve tehditlere karşı, Deniz Kuvvetlerine misliyle karşılık verme serbestisi getirildi. O süreçten bu yana Doğu Akdeniz'de angajman kuralları tahrik seviyesine göre tedricen devreye alınıyor ve gerilimin tırmanması halinde emir yetkisi gemi komutanına devrediliyor. Oruç Reis gemisinin Türkiye sahillerinden 250 kilometre güneyde araştırma yapmak için sefere çıkmasıyla gerilimin Yunanistan ve Fransa tarafından günden güne tırmandırıldığı şu günlerde de aynı angajman devrede. Bölgedeki gemiler herhangi bir taciz ve tehdit durumunda derhal karşılık vermekle yetkilendirildi.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK GAZETESİ

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