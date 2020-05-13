Gündüz: “Seçim kampanya sistemi değişecek, kapı kapı gezmeler olmayacak”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Menteş Gündüz, felaket tellallığı yapanların hayallerinin boşa çıkacağını, çünkü halkın her şeyin farkında olduğunu belirterek, “Hükümet eksik veya hata yapmış olabilir, çünkü ilk defa böyle bir şey yaşanıyor, ama yerinde ve zamanında tedbirler alındığı da önemli” dedi.

BRT’de yayınlanan Ülke Gündemi adlı programa konuk olan Gündüz, tanınmamış olmanın dezavantajlarından bahsederek, “Adil olmayan malzeme ve kaynak göndermeleri adalete sığmaz” şeklinde konuştu.

Yeni seçim çalışmalarında köy köy, kapı kapı gezmelerin olmayacağını savunan Menteş Gündüz, “Bu da demek oluyor ki seçim kampanya sistemi değişecek” ifadelerini kullandı. Seçimlerin sosyal medya, televizyon programları üzerinden olacağını belirten Gündüz, düğünlerin bile tehlikeye girdiğinden bahsederek, Covid-19 ile birlikte dünyanın yeni bir düzende olacağına dikkat çekti.