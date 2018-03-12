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Gündüz yanıyor ama halk cebinden ödüyor 

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Gündüz yanıyor ama halk cebinden ödüyor 
Kıb-Tek’te bazı akıl almaz uygulamaların devam etmesi vatandaşın tepki göstertmesine neden oluyor.

Taner ULUTAŞ

KKTC’nin birçok bölgesinde bazen, gece yanmayan ancak gündüzleyin, tüm gün boyunca yanma işlemini sürdüren sokak lambaları vatandaşın tepkisine neden oluyor. Gündüz yanmaya devam eden sokak lambalarının,sarf ettiği enerji halkın cebinden çıkan paralar ile ödendiği için buna yönelik tepki de o denli büyük oluyor. 

Haspolat Sanayi Bölgesinde ve Lefkoşa’nın bazı bölgeleri ile Girne’nin sulu çembere kadar olan bölümündeki sokaklarda, sokak lambaları gündüz yanarken, Elektrik Dairesine bildirilmesine karşın, sokak lambalarının kapatılması yönünde gerekli müdahalenin yapılmadığı belirtildi.

Girne’de ikamet eden Halil Olur, yaptığı açıklamada. Girne’nin, sulu çember civarındaki sokaklar ile sulu çembere kadar olan bölümde sokak lambalarının gündüz de yandığını gördüm. Elektrik Dairesini aradım. Elektrik Dairesini aradığınız zaman, Girne bu numara, Lefkoşa bu tuş derken nihayet bir yetkiliye ulaştım. Durumu ona anlattım. Oradaki arkadaş hemen müdahale edelim diyeceğine bana neredeyse ana baba ismimden, ne yemek yediğime kadar sorma durumuna girdi. Çalışan arkadaşa bu yanan lambaların parasını biz halk olarak ödüyoruz dedikçe arkadaş bana neredeyse kaç numara ayakkabı giyerim sorusunu bile soracaktı. Artık yanlış giden işleri bıraksınlar da doğru işler yapsınlar dedi.

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