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Gündüz yanıyor, gece sönüyor!

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Gündüz yanıyor, gece sönüyor!
Kıb-Tek yönetim kurulunun yönetme zafiyeti yaşadığı ve despot bir yönetim uyguladığı Elektrik Dairesinde, skandallar zincirine gündüz yanan ancak gece sönen sokak lambaları da damga vuruyor.

Taner ULUTAŞ

Elektrik ücretlerinin iş yeri sahipleri ve halk tarafından ödenen sokak lambalarının gündüz de yanması sokak lambası ücretlerini cebindeki para ile ödeyen vatandaşın tepkisine neden oluyor.  Geceleri zaman zaman yanmayan ancak gündüz vakitleri yanan ve uzun süre sönmeyen bazı bölgelerdeki sokak lambaları görenleri hayrete düşürürken tepki göstertmelerine de neden oluyor..

Haspolat Sanayi Bölgesinde uzun süre birçok sokakta yanmayan ve bölgenin karanlıkta kalmasına neden olan ancak kısa bir süre önce tamir edilerek devreye sokulan sokak lambalarının gündüz de yanması bölgedeki bazı iş yeri sahiplerinin eleştirilerine neden oldu.

Bunun yanısıra bazı caddelerde gündüzde yanan cadde ışıkları görenlerin tepki vermesine neden oldu. Elektrik ücretleri ödenmeyen yerlerde elektrikler kesilirken, gündüz de yanan sokak lambalarının karşılığının elektrik dairesi tarafından ödenip ödenmeyeceği de merak konusu oluyor. 

Sokak lambalarının gündüz de yanması, vatandaşa ek ücret yüklenmesine neden oluyor. Elektrik Dairesinin bu konularda daha hassas davranması beklenirken, yüksek elektrik faturaları nedeniyle ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara, ek ücret yüklenmemesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

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