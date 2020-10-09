7 yıl boyunca gündüzleri polislik geceleri ise dominatrix olarak çalışan Alman Sarah Keller, polisliği bıraktı. Eski polis memuru dominatrix olmaya karar vermesini, çalışırken tanıştığı hayat kadınlarından ilham aldığını söylüyor.

Eski Alman polis Sarah Keller, gündüz polis memuru ve geceleri fetiş partilerinde çalışıyordu. Şimdilerde polislik mesleğini tamamen bırakan ve hayat kadını olan Keller'ın yıllık geliri ise 100.000 sterlin (1 milyon TL).