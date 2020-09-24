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Güne başlarken kazanılması gereken alışkanlıklar

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Bazı zamanlar nedenini bilmediğimiz şekilde tüm gün süren yorgunluklarla mücadele etmek zorunda kalırız. Uykumuza da almışızdır oysa. Peki alışkanlıklarımızı sorguluyor muyuz acaba?
Güne başlarken kazanılması gereken alışkanlıklar

Uyanır uyanmaz telefona bakmak

Bunu asla yapmıyorum diyen birinin olduğuna asla inanmıyorum. Ucundan kıyısından, iyi veya kötü hepimiz teknolojinin bağımlısı olduk. Güne başlarken direkt olarak telefona bakmak sağlığa oldukça zararlı. Haliyle bu da yorgunluk yaratan durumların başında geliyor. Ne yapıyoruz? Uyanır uyanmaz, kendimize gelmeden telefonu elimize almıyoruz. 

Kahvaltıda hamur işi tüketmek

Güne simit yemeden başlayamam diyorsanız, demeyin. Her ne kadar pratik ve çayın yanına güzel gitse de simit, poğaça, açma gibi hamur işi ürünleri enerjinizi erkenden kaybetmenize sebep olabilir. 

Soğuk su ile duş almak

Kendine gelmek için uygulanması gereken en önemli seçeneklerden biri de duş almak.
Araştırmalara göre soğuk suyla duş almak sıcak suyla duş almaktan daha etkili ve sağlıklı. 

Negatif düşüncelerden arınmak

Bence en en en önemli adımlardan biri negatif düşünceler ile güne başlamamak. Aslında günün hiç bir saati negatif olmamak gerek fakat bu pek mümkün değil.
Güne başlarken sorumluluklarınızı, yapmanız gereken işleri düşünerek kendinize negatif duygu yüklemesi yapmaktan kaçının. Bırakın zaman aksın...

Uyku düzeni

Hem fiziksel hem psikolojik sağlığımızla ilgili en önemli alışkanlıklardan biri uyku düzeni. Öyle ki doğru uyku düzeni yaşlanmayı bile engelliyor (!)
Belirli bir uyku düzenine sahip olmak, günü daha kaliteli geçirmek için en önemli detaylardan biri. 

Odayı toplamak

Bazen aceleyle bazen de bile isteye ardımıza bakmadan dağınık bırakıp çıktığımız odamız gün içerisinde aklımıza takılıp kalabilir ve bizi içten içe rahatsız edebilir. 
Daha düzenli olmak sorumlulukları azaltmak ve zihninizi rahatlatmak için odanızı toplayarak güne başlamanız iyi bir seçnek olabilir

Alışkanlıkları değiştirmek

Alışkanlıkları değiştirmek

Çoğu zaman alışkanlıklardan vaz geçmek göründüğü kadar kolay değildir. Hele ki bu alışkanlıkların zararlı olmadığına inanmak vaz geçememek için çok geçerli bir sebep olabilir. 2020 yılı itibariyle hepimiz hemen hemen alışkanlıklarımızda köklü değişimler yaptık. Gördük ki aslında zor olduğuna inandığımız bazı şeyler o kadar zor değiller.
İşte bu yüzden bedenimizi, zihnimizi ve ruhumuzu dinlemeliyiz. Bize zarar veren daha verimli bir hayat yaşamamıza engel olan alışkanlıklarımızdan kurtulmalıyız. 
Düşününce, bu çok da zor değil... 

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